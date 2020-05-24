Андрей Крищенко: Полиция пересмотрит камеры наблюдения в офисе Давыденко

Новости Украины:Крищенко надеется, что камеры наблюдения прольют свет на смерть народного депутата Давыденко.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко надеется, что камеры наблюдения прольют свет на смерть народного депутата Валерия Давыденко.

Об этом он сказал в комментарии "5-му каналу".

"Расследовать нарушения внесла полиция Киева – следственное управление полиции Киева. На месте работают следователи. Работают эксперты, судебно-медицинские эксперты. Отработали предварительно кинологи и взрывотехники. Там есть камеры видеонаблюдения, мы ждем специалиста, который изымет сервер, поможет нам, затем мы будем пересматривать. Нашли его в офисе, как мы понимаем, Большая Васильковская, 4а. Нашли в помещении, в его кабинете", – рассказал Крищенко.

Как сообщалось, 47-летний Валерий Давиденко был избран депутатом от 208 округу, это Черниговщина. Баллотировался в Верховную Раду самовыдвиженцем. В декабре 2019 года стал членом депутатской группы "Доверие". Работал в Комитете по вопросам экономического развития.

23 мая депутата нашли мертвым в своем офисе с огнестрельным ранением в голову. По факту смерти открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".