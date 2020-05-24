Эпидемия: на Буковине, за прошедшие сутки - более 60 новых заражений Covid-19

Новости Украины:В связи с распросранением коронавируса в Украине на Буеовине зафикисровали новые случаи заражения.

В субботу, 23 мая в Черновицкой области обнаружили еще 63 человек, инфицированных коронавирусом, таким образом общее количество случаев заражения в регионе превысило три тысячи.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

"Количество больных коронавирусом в Черновицкой области превысило отметку в три тысячи. Общее число больных на Буковине, с первого установленного случая, составляет 3027 человек .

23 мая подтверждено еще 63 случая инфицирования COVID-19. Также 15 буковинцев побороли болезнь. Они дважды получили отрицательные результаты тестов".