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В Ровно автомобиль влетел в троллейбус: есть пострадашие

В Ровно автомобиль влетел в троллейбус: есть пострадашие
17:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Ровно Lanos въехал в троллейбус, есть пострадавшие.

Сегодня в Ровно около 14.00 на перекрестке легковушка столкнулась с троллейбусом. Пострадали 4 человека - пассажиры автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 24 мая, около 14 часов на перекрестке улиц Соборная-Королева областного центра. На месте происшествия полицейские предварительно выяснили, что водитель автомобиля Daewoo Lanos столкнулся с троллейбусом, который осуществлял поворот налево", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, в результате ДТП травмировались четверо пассажиров легковушки, двое из которых, по предварительной информации, находятся в тяжелом состоянии.

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Водитель за медицинской помощью пока не обращался. По внешним признакам он трезв.

На месте происшествия работает следователь Ривненского отдела полиции и патрульные полицейские.

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ДТП, Ровно, Нацполиция.
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