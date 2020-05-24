Правозащитники: в Крыму занижают данные по COVID-19

Новости Украины:Правозащитники говорят, что в Крыму занижают официальную статистику по COVID-19.

Официальные цифры как о количестве случаев заражения COVID-19, так и количестве смертей от COVID-19 в Крыму занижены.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

"Результаты регулярного мониторинга, проводимого КПГ, дают основания считать, что официальные цифры как о количестве случаев заражения COVID-19, так и количестве смертей от COVID-19 занижены", - говорится в сообщении.

В КПГ информируют, что в Крыму (включая Севастополь), по официальным данным, за истекшие сутки зафиксировали 15 новых заражений COVID-19.

По информации, озвученной 24 мая в Симферополе, на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, 11 заболевших – работники одной из строительных площадок, два человека заболели в Ялте, один – в Симферополе.

По состоянию на утро 24 мая в Севастополе также зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Всего с начала года в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 155 человек.

На остальной части Крыма - 340 человек. Итого - 495 официально подтвержденных случаев заражения, 11 человек скончались.