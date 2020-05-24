Акции "СтопРеванш" состоялись в Запорожье и Житомире (Фото, Видео)

Новости Украины:Запорожье и Житомир присоединились к акции "Стоп реванш".

Запорожье присоединилось к всеукраинской акции "СтопРеванш". На Майдане Героев, несмотря на карантин, собралось около двух сотен активистов и жителей города, которые не согласны с политикой Президента Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

"Акция проходит более чем в 30 городах Украины. Основная цель - сделать акцент на год правления Президента Зеленского, ведь мы считаем, что этот год, мягко говоря, был неудачным. По нашему мнению, этот год был годом отступления, годом реванша. То, что происходит во властных эшелонах, - нам не нравится", - прокомментировал организатор акции в Запорожье Дмитрий Харьков.

К представителям "Движения сопротивления капитуляции" присоединились активисты "Демократической сокиры" и "Национального корпуса". Как считают представители националистов, главным "достоянием" первого года президентства Зеленского является реванш пророссийских сил и возвращение сторонников экс-президента Виктора Януковича.

"У нас есть вопросы к действующему Президенту: что еще не продал брат Ермака (главы Офиса Президента Андрея Ермака - ред.)? Кто управляет судами? На какие уступки пойдет господин Президент, чтобы быть с Россией?", - обратился к митингующим руководитель местной ячейки "Демократической сокиры" Александр Лебедь.

"Движение сопротивления капитуляции "выступило с инициативой создания широкого оргкомитета "СтопРеванш" и призвало сформировать единый список требований и план действий.

Акция "Стоп реванш" прошла также в Житомире, где ее участники собрались на майдане С.П. Королева возле здания облгосадминистрации, сообщает "Демократическая сокира. Житомир" в Facebook.

В опубликованном видео видно, что участники акции в Житомире с флагами, транспарантом и плакатами прошли по пешеходной улице Михайловской, исполняя Гимн Украины.

Как сообщалось ранее, акция "Стоп реванш" началась на столичном майдане Незалежности.

Накануне организаторы акции обнародовали требования к власти. Среди них - остановить "политику капитуляции на условиях Кремля", освободить безосновательно удерживаемых майдановцев, добровольцев и волонтеров, положить конец политическим преследованиям патриотов, прекратить "наступление на украинский язык" и соблюдать языковое законодательство, восстановить динамическое сближение нашего государства с НАТО и ЕС.