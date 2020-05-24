Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Опрос: треть украинцев считают, что коронакризис продлится более года
Опрос: треть украинцев считают, что коронакризис продлится более года
Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси благодаря голу на 121 минуте
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси благодаря голу на 121 минуте
"14 львов и тигров": Дакота Джонсон рассказала о необычных питомцах своей бабушки (Фото, Видео)
Дакота Джонсон рассказала о необычных питомцах своей бабушки

Акции "СтопРеванш" состоялись в Запорожье и Житомире (Фото, Видео)

Акции "СтопРеванш" состоялись в Запорожье и Житомире (Фото, Видео)
20:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Запорожье и Житомир присоединились к акции "Стоп реванш".

Запорожье присоединилось к всеукраинской акции "СтопРеванш". На Майдане Героев, несмотря на карантин, собралось около двух сотен активистов и жителей города, которые не согласны с политикой Президента Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

"Акция проходит более чем в 30 городах Украины. Основная цель - сделать акцент на год правления Президента Зеленского, ведь мы считаем, что этот год, мягко говоря, был неудачным. По нашему мнению, этот год был годом отступления, годом реванша. То, что происходит во властных эшелонах, - нам не нравится", - прокомментировал организатор акции в Запорожье Дмитрий Харьков.

К представителям "Движения сопротивления капитуляции" присоединились активисты "Демократической сокиры" и "Национального корпуса". Как считают представители националистов, главным "достоянием" первого года президентства Зеленского является реванш пророссийских сил и возвращение сторонников экс-президента Виктора Януковича.

"У нас есть вопросы к действующему Президенту: что еще не продал брат Ермака (главы Офиса Президента Андрея Ермака - ред.)? Кто управляет судами? На какие уступки пойдет господин Президент, чтобы быть с Россией?", - обратился к митингующим руководитель местной ячейки "Демократической сокиры" Александр Лебедь.

Акция "СтопРеванш": на Майдане собрались около тысячи человек (Видео)

"Движение сопротивления капитуляции "выступило с инициативой создания широкого оргкомитета "СтопРеванш" и призвало сформировать единый список требований и план действий.

Акция "Стоп реванш" прошла также в Житомире, где ее участники собрались на майдане С.П. Королева возле здания облгосадминистрации, сообщает "Демократическая сокира. Житомир" в Facebook.

В опубликованном видео видно, что участники акции в Житомире с флагами, транспарантом и плакатами прошли по пешеходной улице Михайловской, исполняя Гимн Украины.

Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации

Как сообщалось ранее, акция "Стоп реванш" началась на столичном майдане Незалежности.

Накануне организаторы акции обнародовали требования к власти. Среди них - остановить "политику капитуляции на условиях Кремля", освободить безосновательно удерживаемых майдановцев, добровольцев и волонтеров, положить конец политическим преследованиям патриотов, прекратить "наступление на украинский язык" и соблюдать языковое законодательство, восстановить динамическое сближение нашего государства с НАТО и ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Житомир, Запорожье, Протесты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воронченко прокомментировал свою отставку с поста командующего ВМС
02 Зима вернулась: Карпаты замело снегом
03 В столице простились с нардепом нескольких созывов Анатолием Матвиенко
04 Вступил в силу закон об администрировании налогов
05 Саакашвили обсудил с Американской торговой палатой план реформ в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Трампа задумались о создании своего аналога ВОЗ
У Трампа задумались о создании своего аналога ВОЗ
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 мая
HTC готовит первый за два года флагман
HTC готов выпустить флагманский смартфон впервые за два года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь