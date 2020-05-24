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Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками

Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
22:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Утонувшие в автомобиле в Одесской области рыбаки были пограничниками.

Двое мужчин, которые погибли в Одесской области в затонувшем автомобиле, были военнослужащими Государственной пограничной службы Украины.

Как подтвердил представитель Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, рыбаки, которых обнаружили в затонувшем в реке Турунчук автомобиле, являются военнослужащими одного из подразделений указанного управления.

"Во время трагедии они не были на службе. На рыбалку поехали в свое свободное время... Сейчас случившимся занимаются правоохранительные органы", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, в ночь на 24 мая в Беляевском районе Одесской области легковой автомобиль "ВАЗ" с людьми съехал в воду с крутого берега высотой примерно три метра и затонул. В полицию обратился владелец машины, который сообщил, что с двумя приятелями, 1982 и 1969 годов рождения, приехал к реке Турунчук порыбачить.

На Одесчине автомобиль упал в реку, есть жертвы (Фото)

С его слов, ближе к ночи он остался на берегу следить за удочками, а товарищи пошли в машину спать, как вдруг "кто-то из них завел машину, и она поехала прямо в воду". Тела погибших мужчин достали водолазы.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Одесская область, ГПСУ, ГСЧС.
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