Столичный голова показал, как метро подготовили к выходу с карантина (Видео)

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил правила безопасного пользования общественным транспортом и обнародовал видео из столичного метрополитена, который после ослабления карантина 25 мая заработает в обычном режиме.
Видеозапись обнародована в Telegram.
"Друзья! Уже завтра, 25 мая, в обычном режиме возобновит свою работу метрополитен - с соблюдением всех мер безопасности", - написал Кличко.
Он напомнил, что при пользовании метро обязательны масочный режим и соблюдение социальной дистанции.
Мэр призывает не пренебрегать элементарными правилами безопасности.
Как свидетельствует обнародованная киевским городским головой видеозапись, в столичном метрополитене нанесена разметка для соблюдения необходимой дистанции, а также на стенах и табло содержится информация с напоминанием правил безопасности.