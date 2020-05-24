Столичный голова показал, как метро подготовили к выходу с карантина (Видео)

Новости Украины:В Киеве 25 мая в обычном режиме возобновит свою работу метрополитен.

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил правила безопасного пользования общественным транспортом и обнародовал видео из столичного метрополитена, который после ослабления карантина 25 мая заработает в обычном режиме.

Видеозапись обнародована в Telegram.

"Друзья! Уже завтра, 25 мая, в обычном режиме возобновит свою работу метрополитен - с соблюдением всех мер безопасности", - написал Кличко.

Он напомнил, что при пользовании метро обязательны масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Мэр призывает не пренебрегать элементарными правилами безопасности.

Как свидетельствует обнародованная киевским городским головой видеозапись, в столичном метрополитене нанесена разметка для соблюдения необходимой дистанции, а также на стенах и табло содержится информация с напоминанием правил безопасности.