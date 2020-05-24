На Днепропетровщине рядом с разрушенным мостом установят понтонную переправу

Новости Украины:Рядом с разрушенным мостом через реку Чертомлык установят понтонную переправу.

В Никопольском районе Днепропетровской области рядом с разрушенным мостом через реку Чертомлык будет установлена понтонная переправа.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в области.

«Из Одесской области в Днепропетровскую отправилась военная автоколонна ВСУ с конструкциями для понтонной переправы. Завтра ожидаем ее на месте, и начнется монтаж понтонной переправы», - отметили в пресс-центре.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области, вчера с помощью плавучего крана Никопольского речного порта извлекли около 12 тонн труб из грузовика, нависшего над водой из-за разрушения моста.

Сегодня при участии водолазов и с помощью плавучего крана из воды подняли остатки груза. Трубы транспортированы с аварийного участка моста.

После проведения подготовительных работ при помощи тягача с края пропасти достали кабину грузовика. Затем, постепенно, из воды подняли и прицеп.

Сотрудники Службы автомобильных дорог продолжают проводить работы по обустройству подъездов к будущей понтонной переправе.

Напоминаем, 20 апреля в Никопольском районе возле села Алексеевка обрушился мост через реку Чертомлык во время движения по нему фуры, загруженной металлическими трубами весом около 20 тонн. Пострадавших в результате происшествия нет.

На въезде на мост стоял предупредительный знак для движения автомобилей - не более 10 тонн. Мост, по плану, подлежал ремонту в 2020 году.

Через с. Алексеевка проходит трасса Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

По факту обрушения моста открыто три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч. 1 ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.