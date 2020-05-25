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Открытие метро в Киеве: подробности
01:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Сегодня, 25 мая, столичный метрополитен возобновляет работу после двухмесячного перерыва.

В столичном метрополитене рассказали, во сколько начнется его работа сегодня, 25 мая.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала замдиректора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Мы планируем начинать движение по обычному графику, большинство станций откроется около 5:45. Что касается интенсивности, мы понимаем, что не придет 1,5 млн человек, но будем запускаться в максимально интенсивном режиме, пиковом, 1,5 минуты будет перерыв между поездами", - сказала она, добавив, что в межпиковое время интервалы будут привычными - до 2-3 минут.

Макогон рассказала, какие меры безопасности будут применяться в метрополитене.

"Обязательное требование - маска, это решение Кабинета министров, мы просим выполнять его. Нам будут помогать полиция, наша охрана. Вы понимаете, что будут принципиальные люди, которые ни во что не верят, если вы видите, что человек снимает маску в вагоне, сделайте ему замечание", - обратилась Макогон.

В подземке также призвали пассажиров по максимуму использовать бесконтактные способы оплаты. "Жетоны продаваться не будут, но использовать их можно до 30 июня. В метро поставлены метки для дистанцирования пассажиров, размещены оповещения о правилах", - рассказала Наталья Макогон.

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Киев, Метро, Карантин, Столица.
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