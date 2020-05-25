Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахов о смерти Давыденко: "Политический заказ"
Шахов о смерти Давыденко: "Политический заказ"
В Турции за сутки более 1 тыс человек заболели коронавирусом
В Турции за сутки более 1 тыс человек заболели коронавирусом
Бенитес хочет вернуться в Ньюкасл
Бенитес хочет вернуться в Ньюкасл
Ликуйте: выходит в свет кулинарная книга с рецептами из "Друзей"
Ликуйте: выходит в свет кулинарная книга с рецептами из "Друзей"

В Одессе жители массово ринулись в ночные клубы и рестораны

В Одессе жители массово ринулись в ночные клубы и рестораны
03:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Город вовсю готовится к летнему сезону.

В Одессе местные жители восприняли ослабление карантина за отмену, ринувшись в рестораны и ночные клубы.

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, ночные клубы города набились под завязку, к открытию сезона даже устроили салют. Как тюлька в банке сидели и посетители некоторых ресторанов.

"Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть", - отчитал горожан городской голова Геннадий Труханов.

Пляжный сезон должен стартовать в Украине 1 июня. Арендаторы начали подготовку пляжей - исправляют поврежденное зимними штормами, подкрашивают, завозят лежаки и матрасы. Как именно будут контролировать соблюдение ограничений на одесских пляжах в разгар сезона, пока не известно. Вероятнее всего, будут делать физические препятствия - ограждения, ограничительные ленты, нарушителей – штрафовать.

Ученые исследовали, что коронавирусы боятся соленой морской воды. А в купе с солнцем тем более. В проточной воде рек подхватить коронавирус тоже маловероятно. Сильные течения быстро все уносят, а вот озера – могут представлять опасность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Ресторан, Карантин, Клуб, Коронавирус, Ограничения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
03 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
04 Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
05 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Открытие метро в Киеве: подробности
Открытие метро в Киеве: подробности
Джонсон поддержал советника, который нарушил карантин
Джонсон поддержал советника, который нарушил карантин
Президент Австрии с женой нарушили карантин
Президент Австрии с женой нарушили карантин
Травяные чаи, которые помогут сбросить пару лишних кило
Травяные чаи, которые помогут сбросить пару лишних кило
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь