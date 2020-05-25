Суд Кривого Рога не стал штрафовать мужчину за отсутствие защитной маски

Новости Украины:Судья ограничился устным замечанием.

В Кривом Роге суд сделал устное замечание горожанину, который возле супермаркета был без маски.

Как сообщает "Первый Криворожский", соответствующее решение было принято Терновским районным судом города.

Ранее на мужчину составили протокол патрульные за нарушение правил карантина. Ему грозил штраф в 17 тысяч гривень, однако суд распорядился иначе.

"Во время судебного заседания криворожанин сказал, что когда к нему подошли полисмены он действительно был без маски, потому что курил сигарету. Судья Ярослав Квятковский постановил закрыть дело и ограничиться устным замечанием", - пишет издание.