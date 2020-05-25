В ВСУ за сутки новых случаев COVID-19 не выявлено

Новости Украины:За минувшие сутки в ВСУ не зарегистрированы новые случаи COVID-19, всего болеет 62 человек.

За минувшие сутки среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины не зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 07:00 25 мая в Вооруженных Силах Украины 62 человека болеет острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 91 человек и 2 летальных случая", - указывается в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 262 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 38 человек.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 259 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 6 человек из числа ранее заболевших скончались, 126 выздоровели. В настоящее время в Украине Covid-19 болеет 13 388 человек, что на 127 больше, чем сутками ранее.