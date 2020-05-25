В зоне ЧАЭС задержали нарушителей, которые перевозили 60 кг рогов (Видео)

В Чернобыльской зоне правоохранители задержали троих мужчин, которые перевозили 60 кг рогов диких лосей, сообщает полиция Киевской области. Полиция остановила мужчин неподалеку от смт. Полесское. "Жители Киевской области пытались переместить бывшие "украшения" сохатых за пределы зоны отчуждения с целью продажи. Однако, в соответствии с законом, перемещение любых объектов за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного отселения без специального разрешения или проведения дозиметрического контроля запрещено", - сообщает полиция. Рога были изъяты правоохранителями. По факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 267-1 "Нарушение требований режима радиационноой безопасности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.