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Киевская область с 26 мая переходит к смягчению карантина

Киевская область с 26 мая переходит к смягчению карантина
11:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Завтра, 26 мая, в Киевской области произойдет ослабление карантинных ограничений.

В Киевской области со вторника, 26 мая, карантин будет смягчен.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"С завтрашнего дня, 26 мая, вторника, в Киевской области карантин будет смягчен", - заявил он.

По словам Володина, это означает, что разрешены, но при четком контроле за соблюдением требований, регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении. При этом количество пассажиров должно быть равно количеству мест для сидения. Водители должны проходить температурный скрининг, расстояние между водителем и пассажиром - не менее метра или защитный экран. Все должны быть в масках.

Также, заметил Володин, в области могут работать детсады при условии соблюдения противоэпидемических мер, определенных Министерством здравоохранения. При тех же условиях могут работать и гостиницы, разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, на них может быть не более 50 участников. Если их больше - нужно согласование с Минздравом.

Религиозные мероприятия возможны при условии пребывания в помещении с расчета - один человек на 10 квадратных метров, все должны быть в масках, людям должны измерять температуру, нужно обустроить место для обработки рук.

Как сообщалось, с 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Ослабление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидситуации и наличии в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мер, определенных постановлением правительства.

В Украине по состоянию на утро 25 мая зарегистрировано 21 тысяч 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тыс. 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

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Киевская область, Минздрав, Карантин, Коронавирус.
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