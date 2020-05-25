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На трассе "Одесса-Киев" произошло смертельное ДТП

На трассе "Одесса-Киев" произошло смертельное ДТП
12:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Одесской области при столкновении микроавтобуса с припаркованным грузовиком погибла женщина, еще пять человек пострадали.

В Ивановском районе Одесской области сегодня ночью в результате столкновения микроавтобуса с припаркованным грузовиком погибла женщина, еще пять человек госпитализированы.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, примерно в 03:10 в службу спасения «101» поступила информация о том, что на 405-м км автодороги Киев – Одесса произошло ДТП и нужна помощь спасателей.

Как выяснилось, произошло столкновение грузопассажирского микроавтобуса с припаркованным на обочине грузовиком. В результате ДТП погибла пассажирка микроавтобуса. Всего в нем на момент происшествия находилось 7 пассажиров.

В региональном главке Нацполиции сообщили, что столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Volvo произошло возле села Причеповка.

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«Погибла 66-летняя пассажирка микроавтобуса. Еще три пассажирки микроавтобуса, а также водители обоих транспортных средств получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу», - сообщили в главке.

По предварительным данным, 53-летний водитель микроавтобуса, который двигался в направлении Одессы, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком, который стоял на обочине из-за технической неисправности.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз

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ДТП, Авария, Одесская область, Одесса-Киев.
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