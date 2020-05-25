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Киево-Печерская лавра открылась после карантина

Киево-Печерская лавра открылась после карантина
12:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:

 Киево-Печерская лавра снова открылась для прихожан после карантина, сообщает пресс-служба УПЦ (МП) в соцсети Facebook.

"Сегодня с 09.00 наша главная святыня - Киево-Печерская лавра -открыта. Карантинный режим снят", - указывается в сообщении.

Киево-Печерская лавра была закрыта с 22 марта в связи с масштабной вспышкой коронавирусной инфекции. Службы проходили без прихожан, с онлайн-трансляцией.

Отметим, 13 апреля Киевская городская государственная администрация приняла решение о закрытии на карантин Киево-Печерской лавры в связи со вспышкой коронавируса. Такое решение было принято в связи с более 90 случаями коронавируса, выявленными в лавре.

В конце апреля сообщалось, что в Киево-Печерской лавре, где произошла вспышка коронавируса, от заболевания скончались трое монахов.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 259 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 6 человек из числа ранее заболевших скончались, 126 выздоровели. В настоящее время в Украине Covid-19 болеет 13 388 человек, что на 127 больше, чем сутками ранее.

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Киев, Киево-Печерская лавра, Церковь, Карантин, Коронавирус.
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