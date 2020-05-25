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Кличко рассказал, какие ослабления карантина в Киеве ожидаются с 1 июня

Кличко рассказал, какие ослабления карантина в Киеве ожидаются с 1 июня
13:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие ослабления карантина в столице ожидаются с 1 июня.

С 1 июня в Киеве планируют начать следующий этап ослабления ограничительных мер, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции в понедельник.

"С первого июня, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города, мы планируем открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов. Также с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ. Возобновят работу учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов", - сообщил Кличко.

Мэр напомнил, что с 23 мая столица начала второй этап ослабления ограничений, в частности, открылись магазины площадью до 1 тыс кв.м и возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. "С соблюдением норм и регламентов он должен перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения. В воскресенье по графику выходного дня на линиях работали 191 автобус, более 250 троллейбусов, 125 трамваев и 60 маршруток "Киевпастранса". Также с субботы перевозят пассажиров и маршрутки частных перевозчиков. В воскресенье их в городе работало 770 единиц", - отметил Кличко.

По его словам, весь подвижной состав обязательно проходит дезинфекцию. В транспорте обязательный масочный режим - как для водителей и кондукторов, так и для пассажиров.

Кличко подчеркнул, что маска также обязательна для посетителей рынков, в том числе промышленных и сельскохозяйственных ярмарок, которые начали работать в столице с понедельника.

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Также в городе уже открыты спортивные и детские площадки в парках и скверах и на придомовых территориях.

"Я хочу обратиться ко всем: мы начали второй этап ослабления ограничений в столице. И очень важно, насколько киевляне будут соблюдать правила безопасности. Насколько сознательно будут относиться к ситуации. Потому, когда открыли столько мест публичного пользования - важно не допустить всплеска вируса… Поэтому призываю всех ответственно относиться к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом. Общественным транспортом пользуйтесь только при необходимости и с соблюдением всех правил безопасности", - подчеркнул мэр.

Кличко также напомнил, что в рабочие дни продолжается ограничения на въезд крупногабаритного транспорта на четырех въездах в Киев - на Житомирском, Бориспольском, Одесском и на Гостомельском шоссе. Действует ограничение утром, с 7.00 до 10.00, и вечером, с 17.00 до 20.00.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Пляжи, ВОЗ, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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