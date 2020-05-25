Смягчение ограничений: на Херсонщине начали работать детсады

Новости Украины:В связи со смягчением карантина на Херсонщине начали работать детсады.

На Херсонщине, где смягчен карантин, начали работать детсады.

Как сообщает официальный сайт Херсонского городского совета, с 25 мая работу начнут 74 учреждения из 82.

"С 25 мая в городе начнут работать учреждения дошкольного образования... Такое решение было принято по требованию многих родителей, которые в связи с ослаблением карантина вернулись на работу. Таким образом, с 25 мая работу начнут 74 учреждения из 82", - говорится в сообщении.

Не откроются 8 учреждений из-за отсутствия необходимости или ремонта.

Как сообщает в Faceboоk Херсонская ОГА, кроме детсадов в Херсоне открываются 10 садов в Чаплинской ОТГ. По другим районам планируется открытие учреждений дошкольного образования с 1 июня. Сейчас местные органы самоуправления проводят работу по соблюдению санитарных норм, изучают необходимость открытия заведений и организуют завоз продуктов питания.

Как сообщалось, Херсонщина, учитывая определенные Минздравом критерии относительно ситуации с заболеваемостью COVID-19 перешла на адаптивную модель карантина.

По состоянию на утро 25 мая в области 177 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом: 149 человек выздоровели, двое - умерли.