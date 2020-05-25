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Смягчение карантина: когда откроют детсады в Харьковской области

Смягчение карантина: когда откроют детсады в Харьковской области
15:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Воспитатели должны быть в масках и с соблюдением всех требований, которые стояли перед заведением.

754 детских сада в Харьковской области возобновят работу 1 июня.

Заместитель директора Департамента науки и образования Харьковской областной госадминистрации Владимир Игнатьев рассказал об особенностях работы детских садов после открытия, передает Суспильне. "Будет проводиться температурный скрининг, дезинфекция всех помещений. Будет раздельный прием детворы - они не будут одновременно скапливаться с родителями, где они обычно переодеваются. По очереди зашли, чтобы предотвратить массовое скопление", - сказал Игнатьев.

"Воспитатели должны быть в масках, с соблюдением всех требований, которые стояли перед заведением", - подчеркнул он.

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Рекомендаций относительно ношения масок детьми Минздрав не давал. "Вы представляете, как ребенок в маске будет постоянно ходить? Не думаю, что это реально. Он ее просто сдерет", - прокомментировал Игнатьев.

Согласно распоряжению председателя Харьковской областной госадминистрации, главы районных госадминистраций должны "разработать и утвердить план поэтапного восстановления работы учреждений дошкольного образования с учетом потребностей населения".

Как сообщалось, в Одессе 1 июня откроют детсады с ограничением до 10 детей в группе. Будут принимать только тех детей, чьи родители документально подтвердят свое официальное трудоустройство.

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Украина, Харьков, Детсад, Карантин.
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