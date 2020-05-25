С ОРДЛО за время оккупации вывезли около 68 млн тонн угля на более 4,5 млрд

Новости Украины:С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вывезли около 68 млн тонн угля различных марок на сумму около 4,7 млрд .

За время оккупации с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вывезли около 68 млн тонн угля различных марок на сумму около 4,7 млрд долларов США.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Согласно данным мониторинга "Восточной правозащитной группы" (ВПГ), за время оккупации с территории ВОТ ДЛО было вывезено в РФ почти 68 млн тонн угля различных марок стоимостью ориентировочно 4,7 млрд долларов США. То есть речь идет о масштабном грабеже российской стороной оккупированных ею районов Донбасса, которому остаются пустые недра и экологические проблемы", - говорится в сообщении.

Указано, что при этом с 2015 года только на официальных шахтах в ОРДЛО (не считая более 350 нелегальных "копанок") погибли 236 горняков, еще более 2,5 тыс. получили тяжелые травмы.

Как сообщалось, в марте правительство утвердило спецпошлины на импорт электроэнергии и угля из РФ.