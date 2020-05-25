Карантинные смягчения: в Днепре возобновили работу метро

Новости Украины:В связи со смягчением карантина в Днепре с 15:00 возобновил свою работу метрополитен.

Сегодня в Днепре с 15:00 возобновил свою работу метрополитен.

Об этом сообщает Днепровский метрополитен.

"Сообщает, что с 15:00 25 мая возобновляется перевозки пассажиров в Днепровском метрополитене. Допуск пассажиров на станции будет возможен только при наличии защитных средств — маски и перчатки", — говорится в сообщении.

Горожан призвали пользоваться метрополитеном только при необходимости.

Восстановление работы метро подтвердил и мэр Борис Филатов.

"Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецкбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются маски и соцдистанция", — написал мэр.

Как сообщалось, что Днепр стало третьим и последним городом, где сегодня открыло метро. В рамках ослабление карантина метро уже утром работает в Киеве и Харькове.