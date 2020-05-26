В Луганской области пограничники разоблачили владельца пяти паспортов

Новости Украины:На Луганщине около границы с Россией обнаружили нарушителя с недействительными документами Украины и России.

В Луганской области пограничники разоблачили мужчину, у которого оказалось пять паспортов Украины и России, выданных на одно и то же лицо. Об этом информирует ГПСУ.

"Три фамилии, два гражданства, пять паспортов – в пограничье обнаружили необычного нарушителя", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе рассказали, что вблизи поселка Меловое наряд остановил мужчину для проверки документов. Он предоставил три паспорта, выданных на разные имена одному и тому же лицу с одинаковой датой рождения: внутренний паспорт гражданина Украины и два загранпаспорта гражданина РФ. Во время установления личности задержанного мужчина выдал еще два паспорта гражданина Украины для выезда за границу – они хранились у него дома.

Правоохранители установили, что все паспорта настоящие – мужчина получал их после неоднократной смены фамилии и имени.

"Установив личность мужчины, пограничники привлекли его к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима. Ведь он находился в приграничье с документами, выданными на измененные имя и фамилию", - сообщили в ГПСУ.

После этого нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения по компетенции.