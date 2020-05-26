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Минздрав: К смягчению карантина не готовы 7 областей

Минздрав: К смягчению карантина не готовы 7 областей
10:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине к смягчению карантина не готовы 7 областей, а именно: Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская, Закарпатская, Ровенская и Черновицкая.

К переходу на смягчение карантина не готовы Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская, Закарпатская, Ривненская и Черновицкая области.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодняшний день только в одной области показатель загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, превышает 50% - это Черновицкая область, где показатель составляет 54,5%.

Также, сказал Ляшко, установленному правительством показателю среднего количества тестов на COVID-19 не соответствуют три области.

«Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА, он должен составлять более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней. Сегодня мы пересчитали новые показатели, и по тестированиях у нас не проходят сейчас Донецкая область (9 тестирований на 100 тысяч населения), Луганская область (9 тестирований на 100 тысяч населения) и Львовская область (11,98 тестирований на 100 тысяч населения)», - отметил главный санитарный врач.

Кроме того, заявил Ляшко, показателям инцидентности за последние семь дней не соответствуют Волынская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

В Украине за сутки от COVID-19 больше выздоровели, чем заболели: ситуация по регионам

Как сообщалось, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

В частности, правительство ввело определенные показатели эпидемической ситуации в регионах. А именно: инцидентность - среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения - должно составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должна составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и имуноферментого анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

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Кабмин, IFA, Коронавирус, ПТСР, Covid-19.
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