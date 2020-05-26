Карпаты замело снегом: фото

Новости Украины:В высокогорье Карпат сегодня, 26 мая, выпало около 10-15 сантиметров снега.

В высокогорье Украинских Карпат выпало около 10-15 см снега, местами снежные надувы до 30-40 см.

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Сообщается, что на данный момент температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский составляет -2 градуса.

"В высокогорье выпало около 10-15 см снега, местами надувы до 30-40 см. По состоянию на 9:30 26.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 градуса, ветер северо-западной 5м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, снег", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 27 мая, почти по всей Украине кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью в юго-восточной части без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°, в юго-восточной части 19-24°.

В Киеве кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 16-18°.