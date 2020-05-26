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Вторник, 26.05.2020

Морские пограничники провели патрулирование и стрельбы (Видео)

В рамках планового патрулирования тактической группой катеров и кораблями Морской охраны обследованы прилегающие к линии разграничения районы и места газоконденсатных месторождений. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. В ходе патрулирования выявлено 145 судов заграничного и прибрежного плавания. При этом продолжается отслеживание обстановки по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Традиционно, в районе газоконденсатных месторождений обнаружено присутствие кораблей ЧФ РФ. На самоподъемных буровых установках имеются признаки продолжения производственной деятельности. Все материалы переданы в компетентные органы для соответствующего реагирования. Также отработаны комплексы артиллерийских стрельб, стрельб из крупнокалиберного и стрелкового оружия, меры противодиверсионной обороны корабля в море.
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ГПСУ, ЧФ РФ, Морская охрана.
11:49 Сегодня Телеграф
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