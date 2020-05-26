Морские пограничники провели патрулирование и стрельбы (Видео)

В рамках планового патрулирования тактической группой катеров и кораблями Морской охраны обследованы прилегающие к линии разграничения районы и места газоконденсатных месторождений. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. В ходе патрулирования выявлено 145 судов заграничного и прибрежного плавания. При этом продолжается отслеживание обстановки по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Традиционно, в районе газоконденсатных месторождений обнаружено присутствие кораблей ЧФ РФ. На самоподъемных буровых установках имеются признаки продолжения производственной деятельности. Все материалы переданы в компетентные органы для соответствующего реагирования. Также отработаны комплексы артиллерийских стрельб, стрельб из крупнокалиберного и стрелкового оружия, меры противодиверсионной обороны корабля в море.