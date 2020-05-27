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Купил неработающий телефон: в Харькове мужчина попытался поджечь себя в ломбарде

Купил неработающий телефон: в Харькове мужчина попытался поджечь себя в ломбарде
01:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НПУ

Новости Украины:В Харькове мужчина пытался поджечь себя в ломбарде из-за нерабочего телефона.

В Харькове мужчина пытался поджечь себя в помещении ломбарда из-за неудачной покупки мобильного телефона.

Подробности инцидента рассказали в пресс-службе полиции Харьковщины.

"26 мая в 13:24 в ломбарде, расположенном на улице Людвига Свободы, сработала тревожная сигнализация. Дежурная пульта централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Харьковской области немедленно передала информацию ближайшему экипажу полиции охраны", - говорится в сообщении.

На месте правоохранители увидели канистру на полу и мужчину с зажигалкой в руках. Не теряя времени, они схватили его за руки и вывели на улицу.

"56-летний мужчина вел себя неадекватно, сопротивлялся и угрожал отомстить кассиру за нерабочий телефон, который он якобы купил пару дней назад именно в этом ломбарде. На место также выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Полицейские провели осмотр места, изъяли вещественные доказательства и записи с камер видеонаблюдения", - рассказали в полиции.

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Отмечается, что три дня назад мужчина приобрел в данном ломбарде телефон. 26 мая он решил его вернуть и пришел в учреждение.

"Работники ломбарда дали мужчине образец для написания заявления о возврате, но его это не устроило. Через час мужчина вернулся и разлил на себя, пол и окошко помещение горючую жидкость из канистры, которую принес с собой. Завершить задуманное ему помешали сотрудники Управления полиции охраны, которые оперативно прибыли на место срабатывания тревожной сигнализации. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По факту начато уголовное производство по статье об угрозе убийством. Мужчине максимально грозит до двух лет ограничения свободы.

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Харьков, Поджог, Нацполиция.
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