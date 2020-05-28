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На Донбассе украинские военные сбили беспилотник боевиков

На Донбассе украинские военные сбили беспилотник боевиков
09:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В течение минувших суток, 27 мая, оккупационные войска на Донбассе нарушили режим "тишины" и 7 раз, обстреливая украинских военных.

Боевики за минувшие сутки, 27 мая, 7 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, обстрелы зафиксировали вблизи Новотроицкого, Широкиного, Старогнатовки, Марьинки, Луганского, Крымского и Новолуганского. В штабе уверяют, что сбили беспилотный летательный аппарат боевиков, а также открывали огонь в ответ.

На Донбассе боевики 7 раз нарушили режим тишины

"Наши защитники решительно применили в ответ дежурные огневые средства и прекратили враждебную активность. Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было", - отметили в штабе.

От начала текущих суток, 28 мая, обстрелов со стороны оккупационных войск не было.

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Донбасс, Беспилотник, ВСУ, ООС.
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