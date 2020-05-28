Болели COVID-19: во Львове уже выздоровели 40 медиков

Новости Украины:На Львовщине около 300 медицинских работников заболели коронавирусом, из которых 63 уже выздоровели.

Во Львовской области около 300 медицинских работников заболели коронавирусом, из которых 63 уже выздоровели. Из этих 300 человек 148 - это работники медицинских учреждений города Львов, 40 из которых уже выздоровели.

Об этом сегодня рассказала руководительница Львовского городского штаба противодействия COVID-19 Галина Сличная, передает "Гал-инфо".

"В области почти 300 медицинских работников заболели коронавирусом, из которых 63 уже выздоровели. Из этих 300 человек 148 - это работники медицинских учреждений города, 40 из которых уже выздоровели. На амбулаторном лечении находится 75 человек, на стационарном - 30 человек, и сестра-хозяйка с 1-й больницы умерла. Больше всего больных медицинских работников есть в больнице скорой медицинской помощи. Всего в 11 медицинских учреждениях есть заболевшие медицинские работники.

В больнице скорой помощи инфицирован 91 медицинский работник, из них 12 выздоровели, 52 находятся на амбулаторном лечении и 27 - на стационарном.

В 8 больнице инфицированны 6 работников, из них 2 выздоровели, 4 - на амбулаторном лечении. В 1-ой больнице инфицировано 8 работников, из них 3 выздоровели, 2 находятся на амбулаторном лечении, 2 - на стационарном лечении, 1 работница умерла. В роддоме № 1 заболел 1 медицинский работник, который на сегодня уже выздоровел", - рассказала Галина Сличная.

Как сообщалось, коронавирус в Украине подтвердили уже у 4345 медиков.