Болели COVID-19: во Львове уже выздоровели 40 медиков

Во Львовской области около 300 медицинских работников заболели коронавирусом, из которых 63 уже выздоровели. Из этих 300 человек 148 - это работники медицинских учреждений города Львов, 40 из которых уже выздоровели.
Об этом сегодня рассказала руководительница Львовского городского штаба противодействия COVID-19 Галина Сличная, передает "Гал-инфо".
"В области почти 300 медицинских работников заболели коронавирусом, из которых 63 уже выздоровели. Из этих 300 человек 148 - это работники медицинских учреждений города, 40 из которых уже выздоровели. На амбулаторном лечении находится 75 человек, на стационарном - 30 человек, и сестра-хозяйка с 1-й больницы умерла. Больше всего больных медицинских работников есть в больнице скорой медицинской помощи. Всего в 11 медицинских учреждениях есть заболевшие медицинские работники.
В больнице скорой помощи инфицирован 91 медицинский работник, из них 12 выздоровели, 52 находятся на амбулаторном лечении и 27 - на стационарном.
В 8 больнице инфицированны 6 работников, из них 2 выздоровели, 4 - на амбулаторном лечении. В 1-ой больнице инфицировано 8 работников, из них 3 выздоровели, 2 находятся на амбулаторном лечении, 2 - на стационарном лечении, 1 работница умерла. В роддоме № 1 заболел 1 медицинский работник, который на сегодня уже выздоровел", - рассказала Галина Сличная.
Как сообщалось, коронавирус в Украине подтвердили уже у 4345 медиков.