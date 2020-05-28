Новости Украины:В городе прошел "залповый" ливень, в результате были затоплены улицы и затруднено движение транспорта.

Сегодня в Одесском художественном музее из-за ливня обрушился карниз.

Об этом в социальных сетях сообщила заместитель директора музея Александра Ковальчук.

«Сегодня обвалилась значительная часть карниза музея и протекала вода сквозь дореволюционный световой фонарь на втором этаже», - написала Ковальчук.

По ее словам, завтра руководство музея отправит соответствующее обращение во все профильные органы, связанные со зданием или деятельностью музея.

Ковальчук отметила, что люди не пострадали, так как из-за дождя на улице никого не было.

Она обращает внимание, что здание Одесского художественного музея (бывший дворец Потоцких) - памятник архитектуры национального значения. Для разработки его проектно-сметной документации на комплексную реставрацию необходимы значительные средства.

В частности, руководство музея просит выделить из областного бюджета 3,5 млн грн. Данная сумма была одобрена двумя профильными комиссиями, но согласовано выделение для музея только 1 млн грн.