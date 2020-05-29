В Крыму возбудили дело против представителя мусульманской общины

Новости Украины:Руслану Эмирвалиеву инкриминируют "возбуждение ненависти либо вражды".

Оккупационные власти в Крыму возбудили административное дело в отношении Руслана Эмирвалиева, представляющего мусульманскую общину «Алушта». Ему инкриминируют "возбуждение ненависти либо вражды".

Об этом в Facebook сообщает Крымская солидарность.

«Сегодня, 28 мая 2020 года, крымский татарин мусульманин Эмирвалиев Руслан был вызван в прокуратуру города Алушты, где ему сообщили о том, что в отношении его возбуждено административное дело по ст.20.3 ч.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - ред.). Мужчина занимает пост исполняющего обязанности председателя местной мусульманской религиозной общины «Алушта», - пишет Крымская солидарность со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи.

В повестке, по которой Эмирвалиев был вызван в «прокуратуру» Алушты, говорится, что он должен явиться к «старшему помощнику прокурора М.И.Дидуну для предоставления пояснений об известных обстоятельствах, охватываемых проверкой».

Эмирвалиева уведомили, что неисполнение требований прокурора и уклонение от явки влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 17.7 КоАП РФ. Тем не менее, он отказался давать объяснения до ознакомления с материалами дела.

«Прокуратура отобрала объяснения, где Эмирвалиев указал, что до момента ознакомления с материалами дела никаких объяснений дать не может. Далее было заявлено ходатайство об ознакомлении, которое было удовлетворено. Сейчас материалы передаются прокуратурой в суд, а сторона защиты готовится к судебному процессу, изучая материалы и формируя позицию», - сообщила адвокат Гемеджи.

По ее словам, религиозная община «Алушта» подвергается давлению не в первый раз. Ее председатель Ленур Халилов и член ревизионной комиссии Руслан Месутов были арестованы ранее, 10 июня 2019 года, после того как в Алуште, в селе Изобильное и в посёлке Малый Маяк в домах четырех крымских татар прошли обыски с последующим задержаниями.

Арест председателя религиозной общины города Алушта произошел за 2 недели до судебного заседания, на котором должен был рассматриваться иск религиозной общины города Алушта к «Совету министров» в лице «министерства имущественных и земельных отношений». Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) и «государственный комитет по делам национальности и религии» проходили по данному делу, как заинтересованные лица. Иск был подан в связи с тем, что местной религиозной общине, председателем которой являлся Ленур Халилов, в 1994 году распоряжением правительства Крыма была передана в пользование городская мечеть. Позже, без отмены акта о передаче, мечеть была передана ДУМК.

Как сообщалось, ранее «прокуратурой» Алушты было возбуждено административное дело в отношении имама религиозной общины «Алушта» Юсуфа Аширова за «незаконную миссионерскую деятельность». Религиозная община «Алушта» была зарегистрирована 22 апреля 1993 года и действует на территории города 27 лет.