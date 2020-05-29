Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Денис Шмыгаль не исключает вторую и третью волну COVID-19
Денис Шмыгаль не исключает вторую и третью волну COVID-19
Предоление последствий пандемии: Кабмин утвердил программу с условием дальнейшей доработки
Кабмин утвердил программу предоления последствий пандемии
Квитова выиграла выставочный турнир в Чехии
Квитова выиграла выставочный турнир в Чехии
Бывшая супруга Орландо Блума показала новые свадебные фото с миллионером
Миранда Керр показала эксклюзивные свадебные фото

В Крыму возбудили дело против представителя мусульманской общины

В Крыму возбудили дело против представителя мусульманской общины
01:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Руслану Эмирвалиеву инкриминируют "возбуждение ненависти либо вражды".

Оккупационные власти в Крыму возбудили административное дело в отношении Руслана Эмирвалиева, представляющего мусульманскую общину «Алушта». Ему инкриминируют "возбуждение ненависти либо вражды".

Об этом в Facebook сообщает Крымская солидарность.

«Сегодня, 28 мая 2020 года, крымский татарин мусульманин Эмирвалиев Руслан был вызван в прокуратуру города Алушты, где ему сообщили о том, что в отношении его возбуждено административное дело по ст.20.3 ч.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - ред.). Мужчина занимает пост исполняющего обязанности председателя местной мусульманской религиозной общины «Алушта», - пишет Крымская солидарность со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи.

В повестке, по которой Эмирвалиев был вызван в «прокуратуру» Алушты, говорится, что он должен явиться к «старшему помощнику прокурора М.И.Дидуну для предоставления пояснений об известных обстоятельствах, охватываемых проверкой».

Эмирвалиева уведомили, что неисполнение требований прокурора и уклонение от явки влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 17.7 КоАП РФ. Тем не менее, он отказался давать объяснения до ознакомления с материалами дела.

«Прокуратура отобрала объяснения, где Эмирвалиев указал, что до момента ознакомления с материалами дела никаких объяснений дать не может. Далее было заявлено ходатайство об ознакомлении, которое было удовлетворено. Сейчас материалы передаются прокуратурой в суд, а сторона защиты готовится к судебному процессу, изучая материалы и формируя позицию», - сообщила адвокат Гемеджи.

По ее словам, религиозная община «Алушта» подвергается давлению не в первый раз. Ее председатель Ленур Халилов и член ревизионной комиссии Руслан Месутов были арестованы ранее, 10 июня 2019 года, после того как в Алуште, в селе Изобильное и в посёлке Малый Маяк в домах четырех крымских татар прошли обыски с последующим задержаниями.

Арест председателя религиозной общины города Алушта произошел за 2 недели до судебного заседания, на котором должен был рассматриваться иск религиозной общины города Алушта к «Совету министров» в лице «министерства имущественных и земельных отношений». Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) и «государственный комитет по делам национальности и религии» проходили по данному делу, как заинтересованные лица. Иск был подан в связи с тем, что местной религиозной общине, председателем которой являлся Ленур Халилов, в 1994 году распоряжением правительства Крыма была передана в пользование городская мечеть. Позже, без отмены акта о передаче, мечеть была передана ДУМК.

Как сообщалось, ранее «прокуратурой» Алушты было возбуждено административное дело в отношении имама религиозной общины «Алушта» Юсуфа Аширова за «незаконную миссионерскую деятельность». Религиозная община «Алушта» была зарегистрирована 22 апреля 1993 года и действует на территории города 27 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Руслан Эмирвалиев, Мусульманская община.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
02 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
03 Аж руки чешутся: вредно ли хрустеть пальцами
04 Займ в $350 млн: Зеленский уполномочил министра финансов на подписание соглашения с МБРР
05 "В бешенстве": чего Кейт Миддлтон не может простить Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Смертельное ДТП на Полтавщине: погиб полицейский (Фото)
Смертельное ДТП на Полтавщине: погиб полицейский (Фото)
В Пентагоне испытали новый способ сбрасывания бомб (Фото)
В Пентагоне испытали новый способ сбрасывания бомб (Фото)
Турция существенно ослабит карантинные ограничения
Турция существенно ослабит карантинные ограничения
Смартфоны Huawei в Европе начали получать обновление EMUI 10 (Фото)
Смартфоны Huawei в Европе начали получать обновление EMUI 10 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь