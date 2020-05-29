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Суд оштрафовал женщину на 51 гривню за обнаженное фото в группе села в Viber

Суд оштрафовал женщину на 51 гривню за обнаженное фото в группе села в Viber
03:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Женщину признали виновной в совершении правонарушения.

На Житомирщине суд оштрафовал учительницу одной из сельских школ за то, что она выложила собственное обнаженное фото в общую группу села в Viber.

Соответствующее постановление суда размещено в Едином госреестре судебных решений.

Женщину признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 173 КУоАП.

В суде она рассказала, что данное фото хотела направить для своей дочери с целью получения консультации у врача относительно проведения медицинского вмешательства.

В итоге женщину обязали уплатить штраф в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 гривню. Также женщина должна заплатить 420 гривень 40 копеек судебного сбора (0,2 размера прожиточного минимума).

 

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Штраф, Суд, Житомирщина.
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