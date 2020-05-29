В оккупированных Крыму и Севастополе уже более 520 случаев коронавируса

Новости Украины:На текущий период в Крыму зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки официально подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в оккупированном Крыму и один — в Севастополе, в целом с начала пандемии зарегистрировали 522 случая.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook со ссылкой на официальные данные оккупационной власти.

«Три новых случая заражения зафиксированы в Сакском районе, по одному – в Симферопольском, Черноморском районах и в Симферополе», - говорится в сообщении.

Еще один новый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Севастополе.

Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции. Умерли 11 человек. В Севастополе – 161 случай COVID-19, умерли трое. В целом по оккупированному полуострову - 522 случая COVID-19.

Эксперты Крымской правозащитной группы предупреждают, что информация, полученная от нескольких медицинских учреждений в Крыму, свидетельствует о том, что в официальной статистике количество смертельных случаев занижается, в связи с указанием причиной смерти внебольничной пневмонии вместо COVID-19.