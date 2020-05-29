ОБСЕ опять обнаружила запрещенные противопехотные мины на Донбассе

Новости Украины:Разминирование Донбасса остается проблематичным, поскольку российские оккупанты продолжают закладывать новые мины.

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 22 мая обнаружил заложенные российскими оккупационными силами запрещенные противопехотные мины на поле между Петровским и Стилою на оккупированной Донетчине.

Внимание на это обратил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 28 мая, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Разминирование остается проблематичным, поскольку российские марионетки продолжают закладывать новые мины, в том числе запрещенные противопехотные. 22 мая БПЛА СММ обнаружил две дополнительные противопехотные мины (МОН-100 или МОН-200), одну из них впервые, на поле между оккупированными РФ Петровским и Стылой", - заявил он.

Напоминаем, СММ ОБСЕ уже неоднократно сообщала в своих отчетах об обнаружении на оккупированном Россией Донбассе запрещенных Женевскими конвенциями противопехотных мин.

Кроме того, использование российскими вооруженными формированиями на Донбассе запрещенных противопехотных мин неоднократно информировала миссии стран-участниц ОБСЕ и украинская делегация. Отмечалось, это орудие войны неизбирательного действия убивает и калечит преимущественно невинных и беззащитных мирных жителей, особенно детей.

"Украина не является для России ни полигоном для испытаний нового российского оружия, ни местом для утилизации старой", - подчеркивали украинские дипломаты.

Напомним: Украина не производит, не хранит и не использует противопехотные мины. Согласно обязательствам, предусмотренным Оттавской конвенцией, наше государство уничтожило свыше 3 миллионов противопехотных мин, оставшихся со времен СССР.