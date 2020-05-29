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В столичном парке открыли уникальную выставку (Фото)

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В столичном парке открыли уникальную выставку (Фото)
02:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины:В Киеве можно посетить новую уникальную выставку в парке "Победа".

В киевском парке "Победа" открыли уникальную выставку цветочных инсталляций, посвященную произведению "Алиса в стране чудес", которая объединяет 5 локаций с 3D-объектами и фотозоне, а для ее создания работники КО "Киевзеленстрой" использовали более 50 тыс. цветов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Начинается летний сезон, когда в парках и скверах Киева особенно людно. И мне очень приятно отмечать, что все больше киевлян выбирают для прогулок и отдыха отремонтированы парки и скверы. Ради этого мы и работаем. Спасибо коллективу городского зеленстроя, благодаря усилиям которого проводятся достойные и красивые закаты. Например, над созданием выставки «Алиса в стране чудес» 40 специалистов работали более 2 месяцев. Дополнительных средств для изготовления композиций не выделялось. Мы приглашаем всех желающих посетить мероприятие", - сказано в сообщении.

В КГГА напомнили, что ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих - на первом месте.

"Маска, санитайзер и дистанция - must have для общественных мест", - подчеркнули в пресс-службе.

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Киев, Выставка, Столица, Парк Победа.
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