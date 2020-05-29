Замначальника полиции Харьковщины подозревают в растрате имущества

Новости Украины:Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 850 тыс. грн.

Под процессуальным руководством прокуратуры области сообщено о подозрении одном из заместителей начальника ГУНП в Харьковской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).

Об этом сообщает прокуратура области.

В ходе досудебного расследования установлено, в 2018 году бывшие (в настоящее время) заместитель начальника ГУНП в Харьковской области, ведущий инженер одного из отделов ГУНП в Харьковской области и один из действующих в настоящее время заместителей начальника ГУНП в Харьковской области разработали схему растраты бюджетных средств, привлекая к ней должностных лиц коммерческой структуры (одного из харьковских автосалонов).

Так, заместители начальника ГУНП в Харьковской области подписывали акты выполненных работ за предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту служебного автотранспорта, которые фактически не предоставлялись, на основании чего систематически осуществлялось перечисление бюджетных средств с банковского счета ГУНП в Харьковской области в пользу коммерческой структуры.

Бывший ведущий инженер одного из отделов ГУНП в Харьковской области визировал и передавал на подпись руководителям акты выполненных работ, достоверно зная, что ремонтные работы фактически не проводились.

Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 850 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранения его от занимаемой должности.

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в Полтаве, оперативное сопровождение - ДВБ НП Украины.

В указанном уголовном производстве сообщено о подозрении бывшим заместителю начальника ГУНП в Харьковской области и ведущему инженеру одного из отделов ГУНП в Харьковской области в совершении аналогичного преступления (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, харьковского полицейского задержали за совершение разбойного нападения.