На Ровенщине подтверждены 25 новых случаев коронавируса

Новости Украины:Новые случаи коронавируса обнаружены у 6 жителей из Ровно.

По состоянию на вечер четверга в Ровенской области подтверждены 25 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Таким образом в Ровенской с начала пандемии зарегистрировано 1625 случаев заболевания COVID-19.

Новые случаи коронавируса обнаружены у 6 жителей из Ровно; 5 из Ровенского района (2 - пгт Квасилов, 2 - с. Шпанов, 1 - с.Александрия) 3 из Сарны; 2 из г.Костополь; 7 из Здолбуновского района (6 - г. Здолбунов, 1 - с. Кунин) 1 из Гощанского района (с. Тучин) 1 из Владимирецкого района (с. Собещицы).

Возраст больных от 6 до 80 лет.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 35 случаев летальных.

В четверг выздоровели еще 79 человек из Березновского, Дубенского, Здолбуновского, Ровенского, Рокитновского районов и города Ровно.

В общем от COVID-19 выздоровели уже 842 жителя области. Это больше половины зарегистрированных случаев.

В работе лабораторий области остаются 280 образцов.

Напомним, в Украине уже 22 382 случаев COVID-19, из них за сутки - 477.