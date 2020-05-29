На реконструкцию столичных парков и скверов власти потратят почти 500 млн грн

Новости Украины:После масштабной реконструкции 2020 года в Киеве откроют 18 парков и скверов.

На масштабную реконструкцию в 2020 году киевских парков и скверов городские власти планируют потратить почти 500 млн грн, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В целом после масштабной реконструкции этого года в Киеве откроют 18 парков и скверов. На их обустройство город направит почти 500 млн грн", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, не прекращаются работные работы в киевских парках: почти готов к открытию парк вдоль ул. Романа Шухевича на Троещине. В парке "Сырецкий" уже завершаются работы по устройству танцевальной площадки, интерактивного фонтана, который будет играть любимые композиции для детей. Фонтан будет и в парке "Совки" на входной группе. На завершающей стадии капремонт парке Партизанской славы, где посетителей будет встречать световой фонтан из 5 арок. Продолжается первая очередь капремонта в фитнес-парке "Лебединое", что будет несколько спортивных зон для посетителей всех возрастов и предпочтений.