На Киевщине задержали злоумышленников за переправку нелегалов в ЕС

Новости Украины:Часть злоумышленников задержали вблизи г. Рахов.

Сотрудники Следственного управления полиции Киевской области совместно с работниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области разоблачили противоправную деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной переправкой иностранцев через государственную границу Украины в страны Европейского Союза. Об этом сообщает полиция области.

Так, организатор группировки пользуясь связями с иностранными диаспорами, среди иностранцев осуществляла подбор "желающих" незаконно попасть в страны Европейского Союза вне пунктов пропуска таможенного контроля.

Подобрав определенное количество нелегальных мигрантов, женщина получала он них денежное вознаграждение. А дальше ее сообщники должны были обеспечивать иностранцам переправки через украинскую границу, минуя пункты таможенного контроля.

Часть злоумышленников задержали вблизи г. Рахов Закарпатской области в порядке ст. 208 УПК Украины, в момент совершения ими правонарушения.

Другие участники преступной группы задержаны в столице.

Во время проведения обысков по месту жительства и пребывания подозреваемых изъят ряд вещественных доказательств: мобильные телефоны, 10000 долларов, которые подозреваемые получили за переправку двух человек.

Также полицейские изъяли транспортные средства, на которых передвигались злоумышленники. Автомобили помещены на полицейскую площадку временного содержания.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенные в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц, совершенные из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанным в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, на Закарпатье со стрельбой задержали 12 нелегалов, которые пытались попасть в ЕС.