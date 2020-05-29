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Украина открыла пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Украина открыла пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой
07:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:С 29 мая возобновляют работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны.

Украина возобновила работу 66 пунктов пропуска на государственной границе со своей стороны. Как сообщили в Госпогранслужбе, это предусмотрено соответствующими изменениями в распоряжение Кабмина от 13 марта.

"Сегодня ночью, с 0:00 29 мая 2020 года, возобновят свою работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что временно закрытыми остаются 56 пунктов пропуска.

"Государственная пограничная служба Украины сообщила о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны сопредельные страны, в частности страны ЕС и Республику Молдова, поскольку в перечень пунктов пропуска, которые возобновляют свою работу не входят пункты пропуска на участках государственной границы с Беларусью и РФ", - отметили в ведомстве.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновении в Донецкой и Луганской областях предварительно будут закрыты до 22 июня включительно.

Как сообщалось, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

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Молдова, ЕС, Кабмин, Пункты пропуска, ГПСУ.
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