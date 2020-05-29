Перестрелка в Броварах: стали известны причины

Новости Украины:В Броварах произошел конфликт со стрельбой между легальными и нелегальными пассажирскими перевозчиками.

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Броварах (Киевская обл.).

"По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется", - сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области в пятницу.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров по спецлинии "102" поступило в пятницу в 7.15. Сотрудники местной полиции прибыли на место происшествия, где задержали 10 чел. с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции.

"Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины", - отмечается в сообщении.

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента. На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников.

"Детали раскрытия этого правонарушения сообщим позже", - отмечено в сообщении.

В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что массовые задержания продолжаются.

"Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются", - написал Аваков в аккаунте в Твиттер.

"Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас …прогнило", - считает министр.