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Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки 429 новых заболевших Covid-19: ситуация по регионам (Карта)
В Украине за сутки 429 новых заболевших Covid-19: ситуация по регионам (Карта)
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В Украине за сутки 429 новых заболевших Covid-19: ситуация по регионам (Карта)

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В Украине за сутки 429 новых заболевших Covid-19: ситуация по регионам (Карта)
10:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 15 областях Украины и в Киеве.

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 15 из 24 областей Украины, а также в Киеве, еще в одной области осталось неизменным, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, а также во Львовской, Ривненской и Черновицкой областях, случаев выздоровления – в Киеве (91 из 495 по всей стране), Тернопольской и Хмельницкой областях. При этом Хмельницкая область стала 14-й в Украине, где количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Всего за минувшие сутки:

  • в Винницкой области подтверждено 10 новых случаев заболевания Covid-19 и 21 случай выздоровления (с начала пандемии было 957 заболевших, 16 умерших и 555 выздоровевших), сейчас в области болеет 386 человек (на 11 меньше за сутки);
  • в Волынской области - 12 случаев заболевания и 10 - выздоровления (за все время 863 заболели, 25 умерли и 234 выздоровели), сейчас болеет 604 человека (на 2 больше за сутки);
  • в Днепропетровской области 10 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 17 – выздоровления (за все время - 930, 20 и 261 соответственно), сейчас болеет 649 человек (на 8 меньше за сутки);
  • в Донецкой области 2 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 158 заболели, 4 умерли и 82 выздоровели), сейчас болеет 72 человека;
  • в Житомирской области 21 новый случай заболевания и 19 - выздоровления (за все время 694 заболели, 14 умерли и 408 выздоровели), сейчас болеет 272 человека (на 2 больше за сутки);
  • в Закарпатской области 23 человека заболели и 20 выздоровели (с начала пандемии - 1 147 заболели, 27 умерли и 394 выздоровели), сейчас болеет 726 человек (за сутки на 3 больше);
  • в Запорожской области 6 человек заболели и 8 выздоровели (с начала пандемии 420 заболели, 13 умерли и 246 выздоровели), сейчас болеет 172 человека (на 2 меньше за сутки);
  • в Ивано-Франковской области 21 человек заболел, 3 умерли и 24 выздоровели (1 360, 78 и 780 соответственно с начала пандемии), сейчас болеет 502 человека (на 6 меньше за сутки);
  • в Киеве подтверждено 56 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 91 случай выздоровления (всего 2 849 случаев заболевания, 65 - смерти и 597 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 187 человек (за сутки на 36 меньше);
  • в Киевской области 18 человек заболели и 36 - выздоровели (с начала пандемии 1 535 заболели, 30 умерли и 394 выздоровели), сейчас болеет 1 111 человек (за сутки на 18 меньше);
  • в Кировоградской области 8 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 10 - выздоровления (за все время 503, 25 и 394 соответственно), сейчас болеет 84 человека (на 3 меньше за сутки);
  • в Луганской области 1 человек заболел и 3 выздоровели (с начала пандемии 46 заболели и 39 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 7 человек (на 2 меньше за сутки);
  • во Львовской области 50 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 26 - выздоровления (за все время - 1 563, 49 и 361 соответственно), сейчас болеет 1 153 человека (на 23 больше за день);
  • в Николаевской области 2 человека заболели и 6 - выздоровели (с начала пандемии 284 заболели, 7 умерли и 145 выздоровели), сейчас болеет 132 человека (на 4 меньше за сутки);
  • в Одесской области 17 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 21 - выздоровления (с начала пандемии 878, 15 и 182 соответственно), сейчас болеет 681 человек (на 5 меньше за сутки);
  • в Полтавской области 1 человек выздоровел, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 268 заболевших, 13 умерших и 244 выздоровевших), сейчас болеет 11 человек;
  • в Ривненской области 40 новых случаев заболевания и 29 - выздоровления (за все время 1 628 заболели, 35 умерли и 754 выздоровели), сейчас болеют 839 человек (на 11 больше за сутки);
  • в Сумской области 1 человек заболел и 3 выздоровели (с начала пандемии 167 заболели, 4 умерли и 141 выздоровел), сейчас болеет 22 человека (на 2 меньше за сутки);
  • в Тернопольской области 14 новых случаев заболевания и 60 - выздоровления (за все время 1 145 заболели, 26 умерли и 884 выздоровели), сейчас болеет 235 человек (на 46 меньше за сутки);
  • в Харьковской области 30 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 11 – выздоровления (за все время 1 011, 43 и 235 соответственно), сейчас болеет 733 человека (за сутки на 18 больше);
  • в Херсонской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 177 заболевших, 3 умерших и 155 выздоровевших), сейчас болеет 19 человек;
  • в Хмельницкой области 21 новый случай заболевания и 49 - выздоровления (за все время 407 заболели, 10 умерли и 206 выздоровели), сейчас болеет 191 человек (на 28 меньше за сутки);
  • в Черкасской области 6 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 401 заболел, 16 умерли и 300 выздоровели), сейчас болеет 85 человек;
  • в Черновицкой области подтверждено 58 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 21 - выздоровления (3 259 заболевших, 135 умерших и 888 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 236 человек (на 36 больше, чем днем ранее);
  • в Черниговской области 10 новых случаев заболевания Covid-19 и 1 - выздоровления (с начала пандемии – 150 заболевших, 6 умерших и 55 выздоровевших), сейчас болеет 89 человек (на 9 больше, чем днем ранее).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 429 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 495 выздоровели. В настоящее время в Украине COVID-19 болеют 13 тыс. 198 человек, что на 76 меньше, чем сутками ранее.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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