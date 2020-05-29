Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ФГИ: "Центрэнерго" вернулось под контроль государства
ФГИ: "Центрэнерго" вернулось под контроль государства
Сийярто о пути Украины в НАТО: Наша цель - достичь договоренностей
Сийярто о пути Украины в НАТО: Наша цель - достичь договоренностей
Чисора готовит для Усика что-то особенное
Чисора готовит для Усика что-то особенное
В США на 78-году жизни скончался "главный злодей Голливуда"
В США на 78-году жизни скончался "главный злодей Голливуда"

День в ООС: пять нарушений тишины, украинские военнослужащие не пострадали

День в ООС: пять нарушений тишины, украинские военнослужащие не пострадали
18:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу, без потерь.

Российские наемники в пятницу, 29 мая, пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в сообщении шатаб ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от н.п.Богдановка и н.п.Невельского противник вел огонь по украинским военнослужащим из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам н.п.Старогнатовка - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи н.п.Лебединского был зафиксирован вражеский огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Зеленский наградил посмертно полковника Юрия Межакова

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку н.п.Крымского российские наемники обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет",- отметили в штабе ООС.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
02 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
03 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
04 Продукты, которые боятся холодильника
05 COVID-19 в Украине: количество новых больных не идет на спад, но выздоравливают больше
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
СМИ: Германия готовит санкции против России
СМИ: Германия готовит санкции против России
&quot;Разборки&quot; в Броварах: открыто три уголовных производства
"Разборки" в Броварах: открыто три уголовных производства
Twitter добавила функцию отложенных публикаций (Видео)
В Twitter появилась полезная функция (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь