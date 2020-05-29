Новости Украины:Пожарные не смогли немедленно приступить к тушению из-за высокого напряжения на линии.

В Днепре на улице полностью сгорел трамвай.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, 29 мая в 15:25 поступило сообщение о пожаре в трамвае на улице Ударников.

Пожар возник в пассажирском вагоне трамвая маршрута №19, в котором на тот момент не было пассажиров, ведь он двигался не по привычному маршруту, так как транспортировал другой вагон в депо на ремонт.

На момент прибытия спасатели не могли оперативно приступить к тушению пожара, потому что линия передвижения трамвая была под напряжением.

Пожар был ликвидирован в 16:09. На опубликованных спасателями фото видно, что трамвай сгорел полностью.