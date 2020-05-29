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Стрельба в Броварах: участники приехали из Винницы "решать вопрос" за 800 гривень

Стрельба в Броварах: участники приехали из Винницы "решать вопрос" за 800 гривень
23:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Антон Геращенко рассказал подробности перестрелки в Броварах.

Участники перестрелки в Броварах из Винницы приехали за вознаграждение в 800 гривен. Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера".

“Молодые люди согласны были поехать за 800 гривен в сутки из Винницы решать вопросы”, — сказал Геращенко.

Он отметил, что на данный момент проводятся следственные действия.

“За все это придется отвечать и организаторам и исполнителям”, — добавил он.

Отметим, что в Главном управлении Национальной полиции Украины в Киевской области сообщили, что задержано 28 человек, которые участвовали в перестрелке в Броварах.

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МВД, Стрельба, Бровары, Антон Геращенко.
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