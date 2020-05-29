Стрельба в Броварах: участники приехали из Винницы "решать вопрос" за 800 гривень

Участники перестрелки в Броварах из Винницы приехали за вознаграждение в 800 гривен. Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера".
“Молодые люди согласны были поехать за 800 гривен в сутки из Винницы решать вопросы”, — сказал Геращенко.
Он отметил, что на данный момент проводятся следственные действия.
“За все это придется отвечать и организаторам и исполнителям”, — добавил он.
Отметим, что в Главном управлении Национальной полиции Украины в Киевской области сообщили, что задержано 28 человек, которые участвовали в перестрелке в Броварах.