СБУ разоблачила злоупотребления на более 500 млн гривен во время ремонта дорог

Новости Украины:Сейчас СБУ проводит обыски в 9 регионах.

Служба безопасности Украины разоблачила злоупотребления на более 500 млн гривен при строительстве в 2018-2019 годах дорог общего пользования государственного значения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, для победы в публичных закупках менеджмент ряда крупных дорожно-строительных компаний использовал поддельные документы о якобы надлежащем качестве стройматериалов.

Вследствие чего при выполнении дорожных работ коммерсанты использовали дешевые асфальтобетонные смеси ненадлежащего качества. Это противоречило условиям заключенных подрядчиками договоров с подразделениями Укравтодора.

Сейчас правоохранители проводят обыски в 9 регионах в офисах дорожно-строительных компаний.