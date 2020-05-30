На Донбассе оккупанты ранили украинского военного

Новости Украины:На Донбассе боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрела российских наемников на Донбассе получил ранение украинский военнослужащий.

Об этом вечером в пятницу, 29 мая, сообщает прессцентр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 29 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм. Так, вблизи Луганского, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что бойцу оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.