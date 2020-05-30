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В Киеве сегодня откроют ТРЦ

В Киеве сегодня откроют ТРЦ
00:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:У каждого ТРЦ на входе размещены плакаты с напоминанием о мерах безопасности.

В Киеве сегодня, 30 мая, заработают все торгово-развлекательные центры, ранее закрытые из-за начала карантина.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как сообщается, у каждого ТРЦ на входе размещены плакаты с напоминанием о мерах безопасности, а немного дальше охрана и температурный скрининг.

"Мы установили рамки безопасности. Мы переняли китайский опыт", - говорит коммерческий директор ТРЦ Дарья Завадская.

Температура высвечивается после прохода под рамкой. Кроме того, программа фиксирует отсутствие маски, распознает лица, определяет наличие металлических предметов. На любое нарушение должна отреагировать охрана. Заставить же надеть маску или выйти из заведения, к сожалению, не могут, объясняет директор уже другого торгового центра.

"Такие полномочия есть только у правоохранительных органов. Мы можем лишь рекомендовать обратиться к семейному врачу, просим не заходить в торговый центр", - объясняет директор ТРЦ Инна Сотникова.

Поэтому очень надеются на понимание людей, и ответственное отношение к правилам. Ведь дезинфекторы есть по всей территории заведения, купить маски можно на входе, в специальных автоматах, еще и везде напоминания: на скамейки садиться не ближе чем полтора метра друг от друга, и правильно занимать очереди.

Кроме того, любое место, где может образоваться очередь, то ли в лифт, то ли в магазин, или даже в туалет, обязательно оборудовано напоминаниями о необходимости соблюдать дистанцию. Каждое из заведений придумывает свои, оригинальные наклейки, объясняют уже в ТРЦ, расположенном на Крещатике.

Больше креатива там, где еда. Столы здесь сложены, и такими останутся.

"Фудкорт завтра он открывается, но будет работать исключительно на вынос. Мы убрали все столики для того, чтобы не могли сидеть. Чтобы все было максимально безопасно", - объясняет менеджер торгового центра Елизавета Левицкая.

Разрешена работа уличных площадок, но также с соблюдением дистанции. Кое-где они даже уже открыты. И кое-где видно, что дистанция между людьми не везде полтора метра.

На продажу будут работать практически все заведения, а вот кинотеатры - частично, летние площадки тоже. Детские зоны закрыты. Продавцы говорят, что соскучились за работой. Ради безопасности посетителей персонал торговых центров, убеждают директора, не пользуется общественным транспортом, всех привозят. А сами залы, где заведения, если раньше убирали дважды в день, теперь 10-12 раз. Также каждую ночь делают дезинфекцию более концентрированными смесями. И по всем предметам, с которыми контактируют люди.

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Киев, Карантин, Столица, ТРЦ.
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