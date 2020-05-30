На Харьковщине произошла утечка соляной кислоты из-за ДТП (Фото)

Новости Украины:От удара из двух емкостей началась утечка химической жидкости на дорогу.

В пятницу в 15:26 на 86 км автодороги "Харьков-Перещепино", что в Красноградском районе Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz во время обгона столкнулся с грузовиком МАЗ, перевозившим 17 кубовых емкостей с раствором соляной кислоты.

Об этом сообщает ГСЧС и полиция области.

От удара из двух емкостей началась утечка химической жидкости на проезжую часть.

В полиции области сообщили, что пострадавших в результате ДТП нет. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Красноградского отдела полиции.

После получения сообщения о происшествии на место аварии прибыли спасатели из 43-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне и аварийно-спасательном автомобиле в составе 7 человек личного состава ГСЧС.

Кроме того, к месту происшествия направлены специальное химическое подразделение аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и передвижная химическая лаборатория Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины.

Для нейтрализации и уменьшения концентрации паров соляной кислоты в воздухе подразделением ГСЧС подан распыленный раствор воды. Органами местного самоуправления организован подвоз соды, которая использовалась для дальнейшей нейтрализации разлитого химического вещества.

По состоянию на 18:20, ликвидирована утечка из емкостей, лабораторией проведены замеры воздуха, превышений предельно допустимых концентраций нет.

Напомним, в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием полицейских.