"Обещал "трудоустроить" за $50 тыс": В Киеве будут судить мошенника

Новости Украины:В райсуд города Киева направлено обвинительное заключение в отношении гражданина по факту мошенничества.

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который подстрекал за 50 000 долларов США помочь другому гражданину в назначении на руководящую должность. Эти средства он якобы должен был передать высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение, хотя сам намеревался их присвоить.

Об этом сообщает пресс-служба Офис Генпрокурора.

"Офисом Генерального прокурора в Шевченковский райсуд города Киева направлено обвинительное заключение в отношении гражданина по факту мошенничества в особо крупных размерах и подстрекательство к предоставление неправомерной выгоды лицам, занимающим особо ответственное положение (ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч .4 ст.27, ч.4 ст. 369 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Указано, что по данным следствия, гражданин преследовал цель личного обогащения и выдавал себя за влиятельное лицо. Он, путем обмана и злоупотребления доверием руководителя, убедил его в том, что работает внештатным советником первых лиц государства, и с ним решают вопрос о назначении ключевых должностных лиц.

"..Пообещал помочь другому гражданину в назначении на должность руководителя одного из научно-исследовательских институтов аграрного сектора. За предоставление таких "услуг" он потребовал от гражданина 28 тыс. грн и 50 тыс. долларов США, якобы для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение, а в действительности намеревался присвоить эти средства", - указано в сообщении.

Сообщается, что во время получения части взятки в сумме 50 000 долларов США лицо задержали правоохранители.

Указано, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществлялось главным следственным управлением СБУ.

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