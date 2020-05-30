Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль сообщил, готова ли Украина к новому этапу ослабления карантина
Шмыгаль сообщил, готова ли Украина к новому этапу ослабления карантина
Аваков будет лично контролировать дело о стрельбе в Броварах
Аваков будет лично контролировать дело о стрельбе в Броварах
Байер минимально обыграл Фрайбург на выезде
Байер минимально обыграл Фрайбург на выезде
Неделя высокой моды в Париже пройдет в онлайн-формате
Неделя высокой моды в Париже пройдет в онлайн-формате

"Обещал "трудоустроить" за $50 тыс": В Киеве будут судить мошенника

"Обещал "трудоустроить" за $50 тыс": В Киеве будут судить мошенника
03:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В райсуд города Киева направлено обвинительное заключение в отношении гражданина по факту мошенничества.

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который подстрекал за 50 000 долларов США помочь другому гражданину в назначении на руководящую должность. Эти средства он якобы должен был передать высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение, хотя сам намеревался их присвоить.

Об этом сообщает пресс-служба Офис Генпрокурора.

"Офисом Генерального прокурора в Шевченковский райсуд города Киева направлено обвинительное заключение в отношении гражданина по факту мошенничества в особо крупных размерах и подстрекательство к предоставление неправомерной выгоды лицам, занимающим особо ответственное положение (ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч .4 ст.27, ч.4 ст. 369 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Указано, что по данным следствия, гражданин преследовал цель личного обогащения и выдавал себя за влиятельное лицо. Он, путем обмана и злоупотребления доверием руководителя, убедил его в том, что работает внештатным советником первых лиц государства, и с ним решают вопрос о назначении ключевых должностных лиц.

"..Пообещал помочь другому гражданину в назначении на должность руководителя одного из научно-исследовательских институтов аграрного сектора. За предоставление таких "услуг" он потребовал от гражданина 28 тыс. грн и 50 тыс. долларов США, якобы для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение, а в действительности намеревался присвоить эти средства", - указано в сообщении.

Сообщается, что во время получения части взятки в сумме 50 000 долларов США лицо задержали правоохранители.

Указано, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществлялось главным следственным управлением СБУ.

Напомним, в Киеве разоблачили "риэлтора", которая сдавала клиентам несуществующие квартиры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Взятка, Доллары, Генпрокурор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
03 Исследование: На Земле увеличивается число мест, непригодных для жизни
04 Ирина Федишин поделилась фотографиями со своего последнего звонка
05 Аппетитная Cardi B показала свои настоящие формы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве сегодня откроют ТРЦ
В Киеве сегодня откроют ТРЦ
В Китае коронавирусом болеют 70 человек
В Китае коронавирусом болеют 70 человек
На Донбассе оккупанты ранили украинского военного
На Донбассе оккупанты ранили украинского военного
Беременным на заметку: 5 невероятно полезных суперпродуктов
Беременным на заметку: 5 невероятно полезных суперпродуктов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь