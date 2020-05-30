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В Киеве водитель ударил велосипедиста и получил подозрение от прокуратуры

В Киеве водитель ударил велосипедиста и получил подозрение от прокуратуры
03:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Водитель пытался объехать пробку по тротуару.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю, который ударил велосипедиста за то, что тот не дал проехать по тротуару.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Инцидент произошел 27 мая на проспекте Героев Сталинграда.

"Водитель внедорожника Volkswagen, двигаясь в пробке, решил объехать другие автомобили и с этой целью в нарушение правил дорожного движения съехал с проезжей части на тротуар, который предназначен для движения пешеходов вдоль жилого дома. В это время по пешеходному тротуару двигался велосипедист, который сделал водителю замечание. В ответ подозреваемый, демонстрируя явное неуважение к существующим правилам поведения, поводя себя особенно нагло и грубо, подошел к велосипедисту и умышленно нанес ему несколько беспорядочных ударов в лицо, причинив телесные повреждения", - заявили в прокуратуре.

Злоумышленника была оперативно установлена - это 48-летний киевлянин. В пятницу ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Ранее об инциденте сообщил сам потерпевший в Facebook. "Со мной ничего серьезного, буду жить", - описал свое состояние Виталий Павлюк 27 мая.

 
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Киев, Прокуратура, Полиция, Велосипед, Столица.
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